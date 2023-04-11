Форвард «Краснодара» Кордоба не думает о получении российского паспорта

Колумбийский форварда «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что не планирует получать российское гражданство.

Напомним, что ранее паспорта РФ были вручены бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

«Если честно, то я не думаю о получении российского гражданства, никаких предпосылок для этого нет. Хочу сказать, что меня все устраивает в России, нет никаких проблем. Я на сто процентов колумбиец и буду им оставаться всегда», — цитирует Кордобу «Рейтинг Букмекеров».

Добавим, что в текущем сезоне Джон провел 27 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.