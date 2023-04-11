Тренер «Оренбурга» Личка назвал главную слабость российских футболистов

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка назвал главный минус российских футболист, с устранения которого он начал свою работу в команде.

«Больше всего удивляет то, что футболисты боятся брать на себя игру, боятся играть в футбол, боятся креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку», - приводит Sport24.ru слова Лички.

Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В текущем сезоне команда под руководством 45-летнего специалиста занимает восьмое место в РПЛ, набрав 33 очка в 22 матчах.