Все участники CAFA выступают за участие сборной России в международном турнире

Все участники чемпионата Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации выступили за то, чтобы разрешить сборной России принять участие в международном турнире.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Федерацию футбола Ирана.

«Насколько нам известно, все участники летнего турнира CAFA (а именно сборные Ирана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) выступают за участие сборной России в летнем футбольном турнире Центральной Азии», — говорится в заявлении.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из Лиги наций и отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.