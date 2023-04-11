Дмитрий Селюк: Пиняев и Тюкавин в «Зените»? Не верю, это вброс 

Реальны ли эти трансферы, мы решили выяснить у футбольного агента Дмитрия Селюка.

– Не верю я в это, это вброс. Объясню, почему. Пиняева купил «Локомотив» не для того, чтобы продать. Это молодой, перспективный игрок, отлично вписался в состав. Твердый футболист основы, «Локомотив» такой же гранд, как и «Зенит», а Пиняев – будущее «Локомотива».

К тому же на позиции Пиняева в «Зените» играет Мостовой, который ничуть не хуже.

Что касается Тюкавина, он сейчас единственный центральный нападающий «Динамо». Техничный, быстрый. Парню 20 лет, это тоже будущее «Динамо» на долгие годы.