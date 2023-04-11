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«Дзюба не упускает ни одного шанса стать скотом». Григорян - об отказе игрока пожать руку Семаку

Футболист выступал за «Зенит» c 2015 по 2022 годы.
11 апреля 2023 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский тренер Александр Григорян отреагировал на поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы после матча 22-го тура чемпионата РПЛ с «Зенитом».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счетом 2:1. Дзюба после игры не стал пожимать руку Сергею Семаку, под руководством которого работал в «Зените».

«Сейчас я увлекаюсь дзен-буддизмом. И недавно прочел одну цитату: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни одного шанса стать скотом». И как раз мне присылают вот этот кадр с Дзюбой. Я подумал: да, похоже на это», – заявил Григорян в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Дзюба провел семь матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

источник: «Советский спорт»
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