«Дзюба не упускает ни одного шанса стать скотом». Григорян - об отказе игрока пожать руку Семаку

Российский тренер Александр Григорян отреагировал на поведение форварда «Локомотива» Артема Дзюбы после матча 22-го тура чемпионата РПЛ с «Зенитом».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счетом 2:1. Дзюба после игры не стал пожимать руку Сергею Семаку, под руководством которого работал в «Зените».

«Сейчас я увлекаюсь дзен-буддизмом. И недавно прочел одну цитату: «Человек ежедневно упускает массу возможностей стать лучше и не упускает ни одного шанса стать скотом». И как раз мне присылают вот этот кадр с Дзюбой. Я подумал: да, похоже на это», – заявил Григорян в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Дзюба провел семь матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.