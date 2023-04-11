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Месси пустил к себе в дом фаната, который ждал его на протяжении десяти часов

Болельщик потратил час на то, чтобы вычислить дом аргентинца.
Месси пустил к себе в дом фаната, который ждал его на протяжении десяти часов
11 апреля 2023 15:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter / PFC

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси позвал в гости фаната.

Как сообщает Infobae, поклонник аргентинского футболиста десять часов простоял у дома чемпиона мира в Париже.

Пустить в дом болельщика попросила супруга игрока Антонелла.

«Первое, что я увидел, это стоящий передо мной в ​​тапочках Лионель. Он сказал: «Привет». Это был невероятный момент. Рассказал Месси, что люблю его, мы сфотографировались, и он оставил автограф на моей руке», — заявил фанат.

В текущем сезоне Месси в 35 матчах забил 20 мячей и отдал 18 голевых передач.

источник: Infobae
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