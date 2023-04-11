«У сборной России есть свой тренер, хороший». Семак - о потенциальной работе в национальной команде

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно возможной работы на посту наставника сборной России.

Напомним, что с 2021 года национальной командой руководит Валерий Карпин. Его контракт со сборной России действует до 2024 года.

«Хотел бы ли я тренировать сборную России? Я — тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший», — цитирует Семака «Рейтинг Букмекеров».

Отметим, что под руководством Карпина национальная команда провела 12 игр, в которых одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и один раз проиграла.