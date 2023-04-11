Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Тюкавину и Пиняеву

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что клуб из Санкт-Петербурга интересуется игроками сборной России из других клубов РПЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые могут приобрести форварда «Динамо» Константина Тюкавина и хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева. Трансферы возможны, при условии ухода из «Зенита» бразильцев Малкома и Клаудиньо.

«Данные об интересе к указанным футболистам — это дезинформация», — цитируют Медведева «РИА Новости».

Кроме того сообщалось, что «Зенит» готов предложить контракты вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову, защитнику «Ростова» Александру Сильянову и игроку ЦСКА Игорю Дивееву.