Масалитин считает, что Дивееву лучше уехать играть в Европу, чем переходить в «Зенит»

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин дал совет защитнику армейцев Игорю Дивееву по поводу продолжения карьеры.

Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний футболист может перейти в «Зенит» после завершения контракта с московским клубом.

Думаю, что он без проблем впишется в систему Семака. Это надежный центральный защитник. Но, по мне, если у него есть варианты, то лучше уезжать за рубеж и там проявлять себя», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».