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Масалитин считает, что Дивееву лучше уехать играть в Европу, чем переходить в «Зенит»

Нынешнее соглашение футболиста с ЦСКА истекает в 2024 году.
11 апреля 2023 16:50
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин дал совет защитнику армейцев Игорю Дивееву по поводу продолжения карьеры.

Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний футболист может перейти в «Зенит» после завершения контракта с московским клубом.

Думаю, что он без проблем впишется в систему Семака. Это надежный центральный защитник. Но, по мне, если у него есть варианты, то лучше уезжать за рубеж и там проявлять себя», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

источник: «Газета.Ru»
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