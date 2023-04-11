Капитан «Монако» Бен-Йеддер получил условный срок

Форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер получил шесть месяцев и один день тюрьмы условно.

Как сообщает Cope.es, 32-летний футболист по решению Провинциального суда Севильи должен будет выплатить денежный штраф в размере 133 тысячи евро за налоговое мошенничество.

Отмечается, что Виссам уклонялся от уплаты налогов в 2017 году во время выступлений за «Севилью». Бен-Йеддер может получить реальный срок, если повторит правонарушение в ближайшие два года.

В текущем сезоне нападающий провел 37 матчей, в которых забил 23 гола и отдал пять результативных передач.