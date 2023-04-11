Гендиректор «Химок»: Контракт с Талалаевым подписан на пять лет

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал о деталях соглашения с Андреем Талалаевым.

Ранее стало известно, что 50-летний специалист возглавит подмосковную команду.

«Контракт долгосрочный, подписан на пять лет. Андрей Викторович уже возглавлял команду в 2019-2020 годах. С завтрашнего дня приступает к работе», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что последним местом работы Талалаева было «Торпедо». Он был уволен с поста главного тренера московской команды в марте.

На данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 22 играх.