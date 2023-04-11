Динияр Билялетдинов: На месте Пиняева сто раз подумал бы над переходом в «Зенит»

Экс-хавбек «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на новость об интересе «Зенита» к полузащитнику московской команды Сергею Пиняеву.

Отметим, что гендиректор клуба из Санкт-Петербурга опроверг интерес клуба к 18-летнего футболисту.

«Пиняеву ещё работать и работать, чтобы выйти на стабильный уровень. Если он себя видит в «Локомотиве», то не думаю, что его заинтересует «Зенит». Надо уже понимать, куда ты влился и что тебе надо от карьеры. На его месте я бы сто раз подумал. Бывало, футболисты переходили в «Зенит» и терялись», — приводит Legalbet слова Билялетдинова.

Также в СМИ сообщалось об интересе «Зенита» к форварду «Динамо» Константину Тюкавину.