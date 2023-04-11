Тихий тренируется с «Пари НН»

Российский защитник Дмитрий Тихий рассказал, с каким клубом сейчас тренируется, чтобы поддерживать форму.

Напомним, что 30-летний футболист расторг контракт с «Химками» после конфликта с главным тренером Спартаком Гогниевым. Сейчас Тихий занимается с основным составом «Пари НН».

«Да, тренируюсь с «Пари НН», причем в общей группе. Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу, что допустили такую возможность. Ребята в команде приняли меня хорошо. Подпишу ли с клубом контракт? Мы пока это не обсуждали. В этом сезоне я все равно сыграть не смогу», — цитирует Тихого «Метарейтинг».

В составе «Химок» футболист провел десять матчей, не отметившись результативными действиями.