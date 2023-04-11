Андрей Талалаев: В «Химках» передо мной поставлены не только краткосрочные задачи

Новый главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на свое возвращение в подмосковную команду.

Напомним, что 50-летний специалист возглавлял клуб с апреля 2019 года по январь 2020 года.. Сегодня стало известно, что Талалаев вновь стал наставником «Химок».

«Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодежи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», — цитирует главного тренера пресс-служба «Химок».

Последним местом работы Талалаева было «Торпедо». Он был уволен с поста главного тренера московской команды в марте.