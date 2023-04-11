Генменеджер «Кармиотиссы» заявил, что никто из игроков не хотел видеть Кержакова в команде

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус отреагировал на слова экс-наставника команды Александра Кержакова.

Напомним, что россиянин возглавил кипрский клуб 8 февраля. За неполные два месяца футболисты под его руководством одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Ранее Кержаков заявил, что с ним не расплатились, а также рассказал о вмешательстве владельца клуба в работу тренера..

«Я бы назвал Кержакова джентельменом, но теперь вынужден читать всю чушь, которую он наговорил. Ни один игрок клуба не хотел видеть его в команде. На последней игре ему помогли, потому что он не понимал — какие замены надо делать», — цитирует Антониуса «Чемпионат».

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе Александра с поста главного тренера.