Андрей Чернышов: Самая неожиданная смена тренера в РПЛ – уход Бердыева из «Сочи»

– Меньше всего ожидалась смена тренера в «Сочи», – говорит Чернышов. – Вылет команде не грозит, на призовые места «Сочи» сейчас вряд ли претендует. Но мы не знаем, какие там были договоренности между руководством клуба и Бердыевым.

Возможно, причина ухода – неважные результаты весны. В квалификации Бердыева сомневаться не приходится. Но он всегда строил команды в течение нескольких сезонов.

– Еще пишут, что Бердыев может вернуться в «Рубин».

– Я тоже про это читал. Но «Рубин» идет на втором месте в первой лиге, претендует на путевку в РПЛ. Зачем на финише сезона менять тренера? Возможно, Бердыев приедет в Казань пока в качестве консультанта.