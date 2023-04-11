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Агент Кокорина рассказал, когда решится вопрос о будущем Александра

В эти минуты футболист проводит очередной матч в чемпионате Кипра.
11 апреля 2023 19:49
автор: Александр Поволоцкий

Агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, рассказал о том, когда решится вопрос о будущем футболиста.

Напомним, что 32-летний форвард выступает за кипрский клуб на правах аренды. Александр принадлежит «Фиорентине».

«У Кокорина контракт с «Фиорентиной»: Александр — игрок «Фиорентины». Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой «Арис» и «Фиорентина». Дальше клубы либо найдут совместное решение, либо не найдут», — цитирует Тимофея Бердышев «Чемпионат».

Отметим, что Кокорин забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 24 матчах текущего сезона. Александр вышел в стартовом составе «Ариса» на матч с «Омонией», который проходит в эти минуты.

источник: Чемпионат.com
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