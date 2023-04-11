Андрей Чернышов: Кержаков все обговорил по телефону и подписал контракт, так делать нельзя

Экс-защитник сборных СССР, СНГ и России, бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов успел поработать тренером в десяти (!) странах. Сейчас он тренирует «Раднички» из Белграда. Поэтому как никто знает, как общаться с руководителями зарубежных клубов.

– Как можно не глядя, подписывать бумагу, не получив денег? Известный футбольный агент Селюк рассказал, что Хацкевичу в «Кармиотиссе» тоже при увольнении подсунули бумагу. Он подписывать не стал и получил все положенные деньги.

Как правило, перед подписанием контракта тренеру обещают золотые горы, я не только про деньги, а про условия. Поэтому перед подписанием все договоренности нужно закрепить на бумаге. Потому что почти всегда тренер и руководители клуба расстаются далеко не друзьями.

А Кержаков говорит, что обо всем договорился по телефону и подписал контракт за 15 минут. Так делать нельзя, необходимо навести все справки о клубе, о его руководителях, потом принимать решение.