«Хотим реванша и, надеюсь, победим «Реал». Пулишич - о матче «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Хавбек «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

В прошлом сезоне команды также встречались на этой стадии турнира. В полуфинал тогда пробился «Реал».

«Предыдущее противостояние могло сложиться и по-другому. »Челси» хочет реванша и, надеюсь, что победим «Реал». Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, нужно обыграть несколько хороших команд, поэтому мы к этому готовы», — цитирует Пулишича пресс-служба «Челси».

Напомним, что в 1/8 финала лондонский клуб был сильнее дортмундской «Боруссии», а «Реал» взял верх над «Ливерпулем».