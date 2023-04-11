Экс-советник Федуна рассказал, получится ли у Кокорина снова заиграть в «Фиорентине»

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Франко Камоцци высказался о перспективах форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина в случае его возвращения в «Фиорентину».

«Я не следил за карьерой Кокорина в Италии, поэтому не знаю, почему именно у него не получилось раскрыться в Серии А. Возможно, ему не подошел чемпионат или конкретный клуб. Получится ли у него заиграть в «Фиорентине» в случае возвращения? Все возможно, посмотрим. Не исключено, что Кокорин еще сможет заиграть в «Фиорентине» или другом итальянском клубе», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, за время, проведенное в Италии, форвард считанное количество раз появился на поле, не отметившись результативными действиями, и был признан болельщиками «фиалок» абсолютно худшим приобретением команды.

В зимнее трансферное окно Кокорин на правах аренды перешел в «Арис», где стал стабильным игроком основного состава и одним из лучших бомбардиров команды. Киприоты всерьез раздумывают над выкупом футболиста у «Фиорентины».