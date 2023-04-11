ЭСК единогласно признала ошибочным назначение пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»

ЭКС РФС единогласно признала ошибочным решение арбитра Сергея Иванова назначить пенальти в ворота московского «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ со столичным «Спартаком».

«СК признала, что в первом моменте с падением Зобнина нарушения правил не было, момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе. Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить свое решение», - приводит слова Николая Левникова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:3. Эпизод с назначением 11-метрового случился на 84-й минуте матча при счете 3:2 в пользу бело-голубых.

Пенальти уверенно реализовал Александр Соболев, принеся красно-белым ничью.