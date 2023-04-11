«Манчестер Сити» и «Бавария» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 11 апреля, «Манчестер Сити» проведет первый матч с «Баварией» в ¼ финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Англии на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 мск. Представляем вашему вниманию стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Силва, Аканджи.

«Бавария»: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Коман, Дэвис, Мусиала.

Добавим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб прошел «РБ Лейпциг», а мюнхенский гранд выбил «ПСЖ».