«Бердыев мог бы выстроить систему». Рязанцев - об уходе тренера из «Сочи»

Форвард «Торпедо» Александр Рязанцев высказался относительно увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

Напомним, что 70-летний специалист был отправлен в отставку 10 апреля.

«Не знаю, о чем они договорились, но что-то пошло не так. За эту часть чемпионата Курбан Бердыев мог бы выстроить систему. Потом взяли бы нужных футболистов, укрепили бы позиции и, возможно, боролись бы за медали», — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» назначен Дмитрий Хохлов.