ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бердыев мог бы выстроить систему». Рязанцев - об уходе тренера из «Сочи»

Специалист и футболист вместе работали в «Рубине».
11 апреля 2023 21:00
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Торпедо» Александр Рязанцев высказался относительно увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

Напомним, что 70-летний специалист был отправлен в отставку 10 апреля.

«Не знаю, о чем они договорились, но что-то пошло не так. За эту часть чемпионата Курбан Бердыев мог бы выстроить систему. Потом взяли бы нужных футболистов, укрепили бы позиции и, возможно, боролись бы за медали», — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» назначен Дмитрий Хохлов.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Арис» разгромил «Омонию» и вышел в лидеры чемпионата Кипра, Кокорина заменили в конце матча
Права на форварда принадлежат «Фиорентине».
11.04.2023 21:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тарханов заявил, что с Талалаевым «Химки» вылетят в Первую лигу
По мнению ветерана тренерского цеха, клуб пригласил специалиста на перспективу.
11.04.2023 21:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
Главный тренер «Спартака» Абаскаль расписался со своей невестой в Москве
Супруга специалиста в скором времени ждет ребенка.
11.04.2023 21:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Вячеслав Колосков: В «Химках» больше года никто не работает, Талалаев — не тренер-спаситель
Специалист уже возглавлял подмосковную команду.
11.04.2023 21:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Лукаку начнет матч с «Бенфикой» на скамейке запасных
«Бенфика» и «Интер» огласили стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов.
11.04.2023 21:05
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Бердыев мог бы выстроить систему». Рязанцев - об уходе тренера из «Сочи»
Специалист и футболист вместе работали в «Рубине».
11.04.2023 21:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Манчестер Сити» и «Бавария» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Эрлинг Холанд выйдет с первых минут.
11.04.2023 20:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
ЭСК единогласно признала ошибочным назначение пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Ошибка арбитра повлияла на результат встречи.
11.04.2023 20:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Три команды за сезон - такое бывает только в России». Мостовой — о Талалаеве в «Химках»
Специалист получил назначение во вторник, 11 апреля.
11.04.2023 20:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика