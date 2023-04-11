Главный тренер «Спартака» Абаскаль расписался со своей невестой в Москве

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль узаконил свои отношения со своей избранницей Алехандрой.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, 33-летний специалист и его невеста расписались в Москве. После церемонии бракосочетания Гильермо и Алехандра посетили Красную площадь.

«Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья! — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Напомним, что Абаскаль возглавил московский клуб летом 2022 года. В феврале он продлил контракт до лета 2025-го.