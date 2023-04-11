«Арис» разгромил «Омонию» и вышел в лидеры чемпионата Кипра, Кокорина заменили в конце матча

«Арис» на выезде разгромил «Омонию» в рамках 30-го тура чемпионата Кипра.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Лимассол.

В составе «Ариса» голы забили Лео Бенгтссон, Шави Бабика и Морган Браун. Отметим, что два из трех мячей были забиты ударами в падении через себя.

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе, но был заменен на 83-й минуте и не смог отметиться результативными действиями.

Добавим, что «Арис» лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 63 очка.