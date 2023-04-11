Олег Кузьмин войдет в состав тренерского штаба Рахимова в «Рубине»

Бывший защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин войдет в тренерский штаб Рашида Рахимова после того, как наставник возглавит команду.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист был помощником Леонида Слуцкого, однако ему не нашлось места в штабе Юрия Уткульбаева, несмотря на действующий контракт с клубом.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Рахимов сменит Уткульбаева, а его соглашение будет рассчитано до конца сезона.

Добавим, что в настоящее время казанцы с 47 очками занимают второе место в Первой лиге, которое дает прямую путевку в РПЛ.