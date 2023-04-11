Анчелотти оценил свои шансы вернуться в «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, вернулся ли бы он в лондонский «Челси» в качестве наставника.

«У меня прекрасные воспоминания о работе в «Челси». Я болею за этот клуб. Вернусь ли я туда в качестве тренера? Нет. Я думаю, что Лэмпард - правильный человек, и он отлично справится с командой», - приводит слова специалиста итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, 12 апреля «Реал» и «Челси» встретятся в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Мадриде. Начало в 22.00 по московскому времени.