Энцо Фернандес рассказал, как Лэмпард настраивает игроков «Челси» на матч с «Реалом»

12 апреля «Реал» примет «Челси» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Полузащитник «синих» Энцо Фернандес дал комментарий перед началом встречи.

В частности, он рассказал, как главный тренер команды Фрэнк Лэмпард настраивает футболистов, а также подчеркнул, что лондонцы не боятся титулованного соперника.

«Фрэнк Лэмпард рассказал нам историю о том, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда команда переживала тяжелые времена. Он представляет нас наилучшим образом.

Мы не боимся «Реал». Мы очень уважаем соперника, потому что это большой футбольный матч, и мы знаем, каким качеством они обладают. «Челси» постарается держать «Реал» в страхе с помощью наших защитников, и я ожидаю прекрасного результата», – заявил аргентинец пресс-службе УЕФА.