Холанд помог «Манчестер Сити» разгромить «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле крупно обыграл мюнхенскую «Баварию».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. Кроме того, норвежец и португалец отметились голевыми передачами.

Напомним, что ответный матч между командами пройдет 19 апреля в Мюнхене.

Лига чемпионов

1/4 финала

1-й матч

«Манчестер Сити» (Англия) – «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 3:0 (1:0)

Голы: Родри, 27. Бернарду Силва, 70. Холанд, 76