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Гвардиола - о победе над «Баварией»: Невероятный результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене

«Манчестер Сити» дома обеспечил себе преимущество в три мяча в четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
12 апреля 2023 09:44
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после домашней победы над «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Это была действительно хорошая игра Лиги чемпионов с участием топ-команд. В течение 55—60 минут игра была равной. Это невероятный результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене», - цитирует наставника «горожан» пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответный матч между командами пройдет 19 апреля в Мюнхене.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале либо с мадридским «Реалом» либо с лондонским «Челси».

источник: UEFA (УЕФА)
Гвардиола - о победе над «Баварией»: Невероятный результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене
«Манчестер Сити» дома обеспечил себе преимущество в три мяча в четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
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