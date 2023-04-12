Гвардиола - о победе над «Баварией»: Невероятный результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после домашней победы над «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Это была действительно хорошая игра Лиги чемпионов с участием топ-команд. В течение 55—60 минут игра была равной. Это невероятный результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене», - цитирует наставника «горожан» пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответный матч между командами пройдет 19 апреля в Мюнхене.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале либо с мадридским «Реалом» либо с лондонским «Челси».