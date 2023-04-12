Гарсия уволен с поста главного тренера «Аль-Насра»

Тренер Руди Гарсия отправлен в отставку главного тренера саудовского клуба «Аль-Наср», сообщает Marca.

По данным источника, причиной увольнения стали плохие результаты команды, которой не удается возглавить чемпионат Саудовской Аравии, а также разладившиеся отношения с игроками команды. В предыдущем туре после игры тренер устроил перепалку с игроками в раздевалке.

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду также был недоволен работой французского специалиста, возглавившего клуб летом 2022 года.

За семь туров до конца сезона «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступая лидирующему «Аль-Иттихаду» три очка.