Спаллетти заявил, что «Наполи» сделает все, чтобы победить «Милан»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что сейчас команда переживает период подъема и найдет силы, чтобы сыграть на уровне в Лиге чемпионов.

«Надеюсь, что у нас будет еще немало важных матчей. Сейчас у нас, игроков, меня, хороший этап в карьере. Нам нужно перенести желание и энтузиазм на поле. Ведь это турнир чемпионов, а чемпионы находят силы, не жалея себя. Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти «Милан», — цитирует Спаллетти официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» встретится с «Миланом» 12 апреля. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Ранее в матче 28-го тура Серии А «Милан» победил «Наполи» со счетом 4:0.