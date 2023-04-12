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Рахимов стал новым главным тренером казанского «Рубина»

Ранее руководство отправило в отставку Юрия Уткульбаева.
12 апреля 2023 11:00
автор: Александр Евграфов

Рашид Рахимов назначен на пост главного тренера казанского «Рубин», сообщается на сайте команды.

По ходу своей тренерской карьеры, начавшейся в 2002 году, 58-летний Рахимов возглавлял австрийский «Адмира Ваккер», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».

После 26 туров «Рубин» занимает второе место в таблице Первой лиги с 47 очками, отставая на шесть очков от лидирующей «Балтики». Второе место дает право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

источник: ФК «Рубин»
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