Назван тренерский штаб Рахимова в «Рубине»

Стал известен тренерский штаб Рашида Рахимова в «Рубине».

По данным издания «Спорт-Экспресс», он будет состоять из тренера вратарей Серея Козко, тренера по физподготовке Хави Салсеса, а также ассистентов Олега Кульмена и Александра Дутова.

После 26 туров «Рубин» занимает второе место в таблице Первой лиги с 47 очками, отставая на шесть очков от лидирующей «Балтики». Второе место дает право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

По ходу своей тренерской карьеры, начавшейся в 2002 году, 58-летний Рахимов возглавлял австрийский «Адмира Ваккер», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».