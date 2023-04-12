Вратарь «Челси» Аррисабалага заявил, что даже 20-минутный спад может дорого обойтись команде

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага считает, что даже 20-минутный спад в игре может дорого обойтись команде в Лиге чемпионов.

«Это Лига чемпионов. И мы понимаем, насколько большого уважения требует этот турнир, а также каждая команда, которая играет в нем. Вас могут выбить из турнира, даже если плохо провести 20 минут в двух матчах. Мы хорошо понимаем это», - цитирует Аррисабалагу официальный сайт УЕФА.

По словам голкипера, команда играет ради побед, ради того, чтобы были трофеи. «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2021 году, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА. В 2019 году клуб выиграл Лигу Европы.

В 1/4 финала «Челси» сыграет с мадридским «Реалом». Первый матч состоится 12 апреля в Мадриде. Игра на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 мск.