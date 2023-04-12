Дзюба назвал самый любимый гол за «Локомотив»: Это прям нечто особенное

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба назвал свой любимый гол за красно-зеленых.

«Для меня каждый гол значимый и важный, потому что это труд всей команды. Мне как форварду приятно забивать, приносить победы, но для этого вся команда и работает, чтобы нападающий свои моменты использовал. Если брать по важности, по эмоциональности, то гол «Краснодару», наверное, самый-самый, потому что мы 0:2 проигрывали, а я не забил пенальти. Мы переламывали ту игру, и когда ты забиваешь победный — это прям нечто особенное», - приводит слова Дзюбы пресс-служба его клуба.

Напомним, форвард перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона. С этого момента он сыграл за «железнодорожников» семь матчей и забил шесть голов.

Добавим, что первую половину сезона Дзюба играл в турецкой «Адане Демирспор», с которой расторг контракт в ноябре 2022 года.