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Кофрие не хочет возвращаться в «Спартак» после окончания аренды

Но и выкупить контракт игрока «Клермон» пока не может.
12 апреля 2023 11:56
автор: Александр Евграфов

Французский футбольный клуб «Клермон» не может достичь договоренности с московским «Спартаком» о выкупе контракта Максимилиано Кофрие, сообщает Metarartings.ru.

По данным источника, нет договоренности о продолжении карьеры и с игроком, который хочет продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Агент 26-летнего защитника ищет другие вариант продолжения карьеры.

Кофрие является игроком московского «Спартака». Контракт бельгийца рассчитан до июня 2025 года. В августе 2022 года он перешел в аренду во французский «Клермон», за который провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 30 туров «Клермон» с 40 очками занимает 12-е место в Лиге 1.

источник: Metaratings.ru
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