Вингер «Динамо» Макаров - о намерении стать лучшим бомбардиром: В РПЛ не такие уж хорошие защитники

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал, благодаря чему намеревается стать в будущим лучшим бомбардиром РПЛ.

«Если с каждым сезоном я чувствую, что расту и прогрессирую - то почему бы и нет? Тем более в нашем чемпионате не такие уж хорошие защитники, чтобы не стать лучшим бомбардиром. Думаю, это придет со временем. Побороться можно точно», - сказал Макаров в интервью передаче «Футбол России».

Добавим, что Макаров является третьим бомбардиром «Динамо» в текущем сезоне РПЛ, на его счету четыре гола в 20 матчах. У лучших бомбардиров сезона Филипе Малкома из «Зенита» и Квинси Промеса из «Спартака» на текущий момент по 16 мячей.