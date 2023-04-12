«Вы сами понимаете, где должна быть команда». Опубликована первая речь Рахимова в «Рубине» (видео)

«Рубин» опубликовал первую речь нового главного тренера команды Рашида Рахимова.

Клуб выделил в ней следующие слова: «Вы сами понимаете, где должна быть команда, в какой лиге должна играть».

Полностью речь Рахимова выглядит следующим образом:

После 26 туров «Рубин» занимает второе место в таблице Первой лиги с 47 очками, отставая на шесть очков от лидирующей «Балтики». Второе место дает право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

По ходу своей тренерской карьеры, начавшейся в 2002 году, 58-летний Рахимов возглавлял австрийский «Адмира Ваккер», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».