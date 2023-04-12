Алексей Сафонов: «Химки» никто не спасет, там убрали игроков, которые могли помочь

«Химки» объявили о назначении главным тренером Андрея Талалаева, причем контракт подписан на 5 лет.

Мы обсудили эту новость с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.

- «Химки» уже никто и ничто не спасет от вылета, - уверен Сафонов. – Там убрали игроков, которые могли помочь.

- Как вам опция подписания контракта на 5 лет в наше-то время?

- Если б подписали на два года, никто бы не заметил, а так все обсуждают. Может, они и на больший срок подписали бы, но пять лет -это предел. «Химкам» еще предстоит матч с «Торпедо», это будет интересно.