Рэшфорд не сыграет четвертьфинале Лиги Европы против «Севильи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Севильи», сообщается на сайте команды.

Причиной стала мышечная травма, которую Рэшфорд получил в матче чемпионата Англии с «Эвертоном». Отмечается, что пропуск не ограничится одной игрой, однако медицинский штаб команды обещает, что футболист вернется к решающим играм сезона. На счету Рэшфорда, который провел 47 матчей во всех турнирах, 28 мячей.

Первый четвертьфинальный матч между «МЮ» и «Севильей» состоится 13 апреля на «Олд Траффорд», ответная игра пройдет в Севилье 20 апреля.