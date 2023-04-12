«Ессентуки» исключен из первенства Второй лиги

По решению Российского футбольного союза, клуб «Ессентуки» потерял лицензию на участие во Второй лиги в сезоне-2022/23, сообщается на странице нальчикского «Спартака» в социальных сетях.

«Спартак» должен был быть следующим соперником «Ессентуков» в группе 1 Второй лиги. Матч должен был состояться 14 апреля.

«В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон 2022-2023 годов у команды «Ессентуки» матч 24-го тура первенства Второй лиги ФНЛ между командами «Ессентуки» и «Спартак-Нальчик» 14 апреля 2023 года не проводится», - говорится в заявлении клуба.

В 23-м туре «Ессентуки» играл в Таганроге с клубом «Форте». Встреча завершилась со счетом 15:0 в пользу хозяев поля.