Алексей Сафонов: «Рубин» выйдет в РПЛ хоть с Рашидовым, хоть с Уткульбаевым

«Рубин» объявил о назначении на должность главного тренера Рашида Рахимова, об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Также было объявлено о расторжении трудового договора с занимавшим эту должность Юрием Уткульбаевым.

Мы обсудили эту новость с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.

- Рашидов возглавил «Рубин», хотя были ожидания, что могут назначить Курбана Бердыева после его резкого ухода из «Сочи».

- Кто платит, тот и заказывает музыку: решили пригласить Рахимова, значит, будет Рахимов. Я уверен, что «Рубин» выйдет в РПЛ вместе с «Балтикой». И с Уткульбаевым вышел бы.

Рахимов ранее тренировал в РПЛ пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу». «Рубин» занимает второе место в Первой лиге - 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 53 очка.