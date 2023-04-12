Футбольный клуб «Ессентуки» распущен, тренировочный процесс не осуществляется, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз лишил футбольную команду лицензии на участие в первенстве Второй лиги (группа 1).

«Собраний насчет того, что клуб закрывается, не было. Информации насчет итоговых выплат футболистам и сотрудникам нет», - говорится в сообщении пресс-службы.

В своей последней игре, в 23-м туре «Ессентуки» играл в Таганроге с клубом «Форте». Встреча завершилась со счетом 15:0 в пользу хозяев поля. Матч 24-го тура с нальчикским «Спартаком», который был назначен на 14 апреля, отменен.