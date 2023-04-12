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В «ПСЖ» расследуют расистские высказывания главного тренера Галтье

Руководство дало возможность специалисту объясниться в ходе пятничной пресс-конференции.
12 апреля 2023 15:31
автор: Александр Евграфов

Руководство «Пари Сен-Жермена» начало внутреннее расследование против главного тренера команды Кристофа Галтье после выдвинутых обвинений в расистских высказываниях, сообщает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что бывший коллега Галтье по работе в «Ницце» (в 2021 году) Жюльен Фурнье в электронном письме, обвинил специалиста в расизме. По его словам, Галтье говорил ему, что в «Ницце» не может быть так много чернокожих и мусульман».

По данным источника, руководство действующих чемпионов Франции предложило Галтье объясниться на пресс-конференции в пятницу перед матчем 31-го тура с «Лансем». Однако отмечается, что «ПСЖ» не подписал бы контракт с Галтье летом 2022 года, если бы знал о таких высказываниях. Президентом клуба является катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелаифи.

После 30 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 69 очками, опережая на 6 очков «Ланс». 15 апреля команды сыграют между собой.

источник: RMC Sport
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