Точилин вошел в тренерский штаб Хохлова в «Сочи»

Российский тренер Александр Точилин вошел в штаб исполняющего обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова, сообщает официальный сайт команды.

Точилин с 2018 по 2019 год и в 2022 году занимал пост главного тренера «Сочи».

После 22 туров «Сочи» набрал 31 очко и занимает девятое место в чемпионате России. В 23-м туре 15 апреля «Сочи» примет «Краснодар». Начало матча в 16:30.

В понедельник пост главного тренера покинул Курбан Бердыев, который провел с командой пять матчей.