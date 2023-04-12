Бернарду Силва - после разгрома «Баварии» в ЛЧ: Еще ничего не решено

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал комментарий после победы своей команды над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Многие скажут, что в этой паре все уже ясно, но у нас было достаточно плохих ответных матчей в плей-офф Лиги чемпионов, так что нам нужно быть готовыми к выездной игре с «Баварией». Еще ничего не решено», - приводит слова португальского специалиста Beanyman Sports.

Добавим, что в составе «горожан» отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. Кроме того, норвежец и португалец отметились голевыми передачами.

Напомним, что ответный матч между командами пройдет 19 апреля в Мюнхене.