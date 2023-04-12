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Бернарду Силва - после разгрома «Баварии» в ЛЧ: Еще ничего не решено

«Манчестер Сити» обыграл своего соперника со счетом 3:0.
12 апреля 2023 16:14

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал комментарий после победы своей команды над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Многие скажут, что в этой паре все уже ясно, но у нас было достаточно плохих ответных матчей в плей-офф Лиги чемпионов, так что нам нужно быть готовыми к выездной игре с «Баварией». Еще ничего не решено», - приводит слова португальского специалиста Beanyman Sports.

Добавим, что в составе «горожан» отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. Кроме того, норвежец и португалец отметились голевыми передачами.

Напомним, что ответный матч между командами пройдет 19 апреля в Мюнхене.

Бернарду Силва - после разгрома «Баварии» в ЛЧ: Еще ничего не решено
«Манчестер Сити» обыграл своего соперника со счетом 3:0.
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