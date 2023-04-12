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Карасев рассудит матч 23-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит»

Стали известны все назначения арбитров.
12 апреля 2023 16:35

Стали известны все назначения арбитров и инспекторов на матчи 23-го тура чемпионата России.

15 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

«Динамо» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Лапатухин; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Алексей Резников.

«Урал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Зуев.

«Торпедо» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Левников.

16 апреля (воскресенье)

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Факел» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Вячеслав Харламов.

источник: РПЛ
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