Левников обслужит матч ЦСКА - «Урал» в Кубке России, Амелин будет работать на «Акрон» - «Спартак»

Назначены арбитры на первый матч финала Пути РПЛ и матчи второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
Путь РПЛ. Финал. 1-й матч
19 апреля (среда)
ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Игорь Синер; комиссар — Иван Цитович.
Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап
19 апреля (среда)
«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый; комиссар — Владимир Карпович.
источник: РПЛ