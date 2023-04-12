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Левников обслужит матч ЦСКА - «Урал» в Кубке России, Амелин будет работать на «Акрон» - «Спартак»

Встречи состоятся 19 апреля.
12 апреля 2023 17:26

Назначены арбитры на первый матч финала Пути РПЛ и матчи второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Путь РПЛ. Финал. 1-й матч

19 апреля (среда)

ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Игорь Синер; комиссар — Иван Цитович.

Путь регионов. 1/2 финала. 2-й этап

19 апреля (среда)

«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый; комиссар — Владимир Карпович.

источник: РПЛ
Левников обслужит матч ЦСКА - «Урал» в Кубке России, Амелин будет работать на «Акрон» - «Спартак»
Встречи состоятся 19 апреля.
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