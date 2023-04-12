Судья Иванов пропустит минимум два матча РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» - «Динамо»

Главный рефери матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» - «Динамо» (3:3) Сергей Иванов пропустит не меньше двух игр из-за двух ошибок, которые он допустил в московском дерби. Об этом сообщил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

«Экспертно-судейская комиссия приняла единогласное решение, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче «Спартак» — «Динамо», соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», - приводит слова Каманцева ТАСС.

Ранее «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС рассмотреть эпизоды на 77-й и 84-й минутах игры. В первом случае бело-голубые попросили комиссию оценить эпизод на предмет вынесения второй желтой карточки нападающему красно-белых Александру Соболеву за неспортивное поведение, а во втором — момент с назначением пенальти в пользу «Спартака».